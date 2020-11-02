В Москве планируют запустить новый этап приема заявок на субсидии МСП

Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы планирует запустить новый этап приема заявок на субсидии для малых и средних предприятий в конце 2020 года. Об этом заявил в понедельник руководитель департамента Алексей Фурсин в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

«Мы откроем либо в конце этого, либо в начале следующего года очередную компанию по приему заявок [на субсидии]», — сказал он.

По его словам, власти также разработают специальный онлайн-сервис на столичном портале для малого бизнеса mbm.mos.ru, который позволит предпринимателям оставить запрос на получение информации о начале заявочной кампании на субсидии.

Мэр Москвы Сергей Собянин 30 октября сообщил, что власти Москвы одобрили заявки на субсидии и гранты для пострадавших в пандемию отраслей бизнеса на 1,7 млрд рублей.

С начала пандемии правительство Москвы последовательно приняло четыре пакета антикризисных мер поддержки на общую сумму 85 млрд рублей. К середине июля мерами поддержки правительства Москвы охвачены свыше 36 тыс. организаций, в которых работают в общей сложности 770 тыс. человек. Объем фактически оказанной поддержки составил 26 млрд рублей. В первую очередь помощь оказывается тем отраслям и предприятиям, которые максимально в ней нуждаются. На сегодняшний день поддержкой в той или иной степени охвачены практически все отрасли московской экономики.

По материалам ТАСС.