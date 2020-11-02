Лекарства в регионы не поступали вовремя из-за перегруженных каналов дистрибуции, считает глава Минпромторга

Перебои поставок лекарств связали с перегруженностью каналов дистрибуции. Такого мнения придерживается глава Минпромторга.

Об этом он сказал в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

«Имеющие место перебои с поставками лекарств в отдельные субъекты связаны в первую очередь с перегруженностью каналов дистрибуции. Логистике и рознице требуется время на адаптацию к повышенному спросу. То же самое касается системы маркировки лекарств. Поэтому в текущих условиях принято решение временно перевести эту процедуру из разрешительного на уведомительный режим работы», — сказал министр.

Он также напомнил, что в России в достаточных объемах производится 22 рекомендованных Минздравом препарата для профилактики и лечения коронавируса, а также девять противомикробных препаратов.

«Реагируя на повышенный спрос в целом по этой номенклатуре предприятия нарастили производство более чем в два раза от пиковых объемов первой волны. Это примерно 110% к апрелю», — уточнил Мантуров.

Так может, правительство 16 млрд не на те цели выделило? Там Путин особо отметил, что деньги — только на борьбу с коронавирусом, и никак иначе. А тут оказывается в другом проблема.

По материалам «ТАСС».