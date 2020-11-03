Россияне тратят меньше с каждой неделей

За неделю с 26 октября по 1 ноября, сообщают аналитики СберИндекса, падение потребительских расходов ускорилось.

Изменение составило —10,8% г/г после снижения менее чем на 2% г/г неделей ранее. Общая динамика оказалась худшей с конца мая, в том числе для расходов в непродовольственных товарных категориях (—5,0% г/г), а также для сектора услуг (—32,0% г/г).

Индекс потребительской активности, рассчитываемый на портале SberIndex.ru, за неделю потерял 2,3 пункта и опустился до 71,3 пункта. Траты на продукты питания оказались выше, чем в это же время год назад ( 3,1% г/г), сохраняется высокий спрос на лекарства и медицинские товары ( 34,3% г/г).

Количество активных торговых точек в непродовольственных товарах и в секторе услуг сократилось за неделю на 0,5%. По итогам всего октября снижение спроса на товары и услуги составило 2,7% г/г. Последняя неделя месяца традиционно меньше других по объёмам, а воскресенье пришлось уже на ноябрь.

Из-за этого влияние на общий результат было невелико. Аналитики СберИндекса подтверждают сказанное ранее: структура трат россиян говорит о том, что потребители стараются снизить риски, связанные с распространением коронавирусной инфекции.