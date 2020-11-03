ФАС возбудила дело против Почты России за надбавки к почтовым услугам

«Почта России» не исполнила предупреждение Федеральной антимонопольной службы и не отменила надбавку за оказание услуг в труднодоступных регионах

В ФАС констатируют, что компания не обеспечила равные условия оказания услуг почтовой связи на всей территории России. «Почта России» взимала 100 процентов с суммы оплаты за отправку посылок в/из труднодоступных населенных пунктов. В августе ФАС вынесла предупреждение, которое по закону должно быть исполнено в десятидневный срок. Этого не произошло.

Служба возбудила против «Почты России» дело по признакам нарушения закона о защите конкуренции.

«Почта России» в ответ на претензии заявила, что доставляет посылки и письма в любое место страны без государственного субсидирования доставки.

В «Почте России» пояснили, что почтовое законодательство возлагает на компанию задачу оказывать доставку посылок и писем буквально в каждый адрес страны, включая самые отдаленные и труднодоступные районы.

«Для решения этой задачи мы не пользуемся механизмом государственного субсидирования доставки», — отметили в компании.

По материалам ТАСС.