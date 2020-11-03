Сооснователь Skillbox Игорь Коропов пропал 1 ноября в Сочи

Сооснователь edtech-платформы Skillbox Игорь Коропов пропал 1 ноября в Сочи. Об этом говорится в сообщении регионального отделения поисковой организации “Лиза Алерт” в Краснодарском крае.

По данным организации, Коропов ушел на прогулку в районе Имеретинского курорта и не вернулся. В сообщении также даны его приметы. Другие подробности пока неизвестны.

В 2016 году Игорь Коропов вместе с Андреем Анищенко, Дмитрием Крутовым и Сергеем Попковым запустили онлайн-университет Skillbox. Это площадка для дополнительного образования, в том числе и профессионального. Сервис предлагает более 100 программ по таким направлениям, как дизайн, программирование, маркетинг и управление.

В марте этого года стало известно, что Mail ru Group заплатила 1,6 млрд рублей за контрольный пакет образовательного стартапа, получив 60,3%. Согласно ЕГРЮЛ, Игорю Коропову принадлежит 10,33% компании.