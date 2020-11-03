Московский вендинговый бизнес лишат льгот по торговому сбору

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил продлить действие налоговых льгот для социально значимых предприятий до 31 декабря 2025 года, сообщает пресс-служба мэра столицы. Попутно часть организаций лишат льгот по торговому сбору и увеличат налог на имущество.

«Третьего ноября правительство Москвы рассмотрело и приняло решение внести на рассмотрение Московской городской Думы проект закона о внесении изменений в налоговое законодательство в связи с рассмотрением проекта бюджета Москвы на 2021-2023 годы. Законопроект продлевает действие ряда налоговых льгот, а также вносит изменения в порядок налогообложения некоторых видов объектов недвижимости и предпринимательской деятельности», — указано на сайте mos.ru

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Отмечается, что до 31 декабря 2025 года продлено действие льготы по налогу на имущество для океанариумов, крупнейшим из которых является «Москвариум» на ВДНХ. Использование льготы позволяет снизить в 4 раза налог на имущество в отношении площадей зданий океанариумов, не сданных в аренду. Высвобождаемые в результате применения льготы средства направляются океанариумами на финансирование социальных, образовательных и научных программ, а также на обеспечение льготных условий посещения для отдельных категорий граждан (детей, инвалидов, пенсионеров).

Кроме того, до 31 декабря 2025 года продлено действие льготы по налогу на имущество для объектов МЦК (Малого кольца МЖД).

Но для значительной части организаций налоги, наоборот, вырастут. Так, налог на имущество организаций будет взиматься исходя из кадастровой стоимости по следующей недвижимости:

жилые помещения;

гаражи и машино-места;

нежилые объекты на земельных участках для личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или ИЖС;

объекты незавершенного строительства.

Московские власти объясняют это желанием ликвидировать популярную схему «оптимизации» налоговых платежей — оформление элитной недвижимости в собственность организаций с целью избежать уплаты налога на имущество физических лиц. При этом обещано, что многоэтажные гаражи-стоянки, которые ранее были освобождены от налогообложения, сохранят эту льготу и в дальнейшем.