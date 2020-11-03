Сенаторы одобрили закон о системе прослеживаемости товаров

На сегодняшнем заседании Совета Федерации одобрен законопроект № 991147-7, который касается системы прослеживаемости товаров.

Согласно изменениям, вносимым в НК, на налогоплательщиков, осуществляющих операции с товарами, которые подлежат прослеживаемости в соответствии с законодательством РФ, возлагается обязанность представлять в налоговые органы отчеты об операциях с такими товарами, и документы, содержащие реквизиты прослеживаемости.

Определяется порядок проведения камеральных налоговых проверок налоговых деклараций, имеющих отношение к операциям с товарами, подлежащими прослеживаемости.

ФНС будет обеспечивать создание, внедрение и сопровождение национальной системы прослеживаемости товаров; сбор, учет, хранение и обработку сведений, включаемых в национальную систему прослеживаемости товаров; обмен сведениями между национальной системой прослеживаемости товаров и иными государственными информационными системами; контроль за операциями с товарами, включенными в перечень товаров, подлежащих прослеживаемости.

Напомним, конкретные правила прослеживаемости будут описаны в другом законе. Из этого законопроекта данная норма была исключена.