Юморная подборка на злобу дня. Чем мы все едины?

Сегодня последний в этом году праздничный выходной день, День народного единства. И в это день предлагаем вам юморную подборку брендов, объединяющих наш народ.

Правда, едиными можно быть не только в хорошем мнении, но и в плохом. Но глас народа, как говорится, не задушишь, не убъешь.

Итак, начнем со Сбербанка, который теперь Сбер. Почти у всех есть карточка этого банка, даже если его не любят:

Страна у нас большая, всех объединяют железные дороги. Российские:

Творение автора фразы «у кого чешутся руки — чешите их в другом месте» тоже объединяет наш народ в сложной гамме чувств:

Тольяттинский автогигант, производящий конструкторы «сделай сам», объединяющий любителей сидеть в гараже:

Сеть ресторанов быстрого питания, которую все ругают, и при этом часто в ней питаются:

Чем всех объединяет Почта России, пожалуй, говорить не стоит:

И наконец, шведский мебельный конгломерат, который продает все в разъединенном виде, а дома это все объединяется своими руками:

Хорошего единого выходного дня!