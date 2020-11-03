Ozon может начать судебное разбирательство со “Сбером”. В сентябре этого года интернет-ритейлер разорвал соглашение с банком, который теперь требует 1 млрд рублей. Об этом говорится в в проспекте к возможному IPO Ozon, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

По условиям соглашения, Ozon должен выплатить 1 млрд рублей “Сберу”, если нарушены обязательства по договору. Ритейлер не считает, что что-либо нарушил, однако банк потребовал от компании полной выплаты компенсации за разрыв соглашения, а также объяснений. Ozon предоставил такие объяснения, но если “Сбер” и дальше будет требовать компенсацию, а у сторон не получится мирно решить вопрос, они могут обратиться в арбитражный суд.

Напомним, этой весной Ozon привлек в Сбербанке заем на 6 млрд рублей для пополнения оборотных средств под залог компаний группы.

26 марта Ozon передал кипрской Sberbank Invesments Ltd в залог 100% ООО "Интернет решения", основной операционной компании. Договор залога действует до полного исполнения обеспечительных обязательств. Совладельцами "Интернет решений" являются ООО "Озон холдинг" [ему принадлежит 99%] и ООО "Интернет логистика" [1%].

10 апреля Sberbank Invesments Ltd получил в залог 100% ООО "Озон Холдинг", которое принадлежит кипрской Ozon Holdings Ltd - также до полного исполнения обеспечительных обязательств.

В июне появилась информация, что Сбербанк ведет переговоры о покупке доли в Ozon. Сообщалось, что банк может получить около 30% интернет-ритейлера.