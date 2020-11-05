Россияне, в среднем, копят на ипотеку 2 года. А в трех регионах — 1 год

Дольше всего на первоначальный взнос по ипотеке копят в Дагестане и Калмыкии. Зато всего год требуется жителям ЯНАО, Магаданской области и Чукотки.

Такие подсчеты сделали аналитики «Дом.РФ» на основе данных Росстата и ЦБ. При расчетах использовалась информация о средней зарплате и среднем размере ипотечного кредита в январе—сентябре 2020 года в разных регионах.

Предполагалось, что в собирающейся взять ипотеку семье два человека работают и откладывают на первоначальный взнос 30% своей зарплаты, а сам первоначальный взнос по ссуде равен 20% от стоимости жилья.

В среднем, россиянам требуется около двух лет для накопления денег на первоначальный взнос. В 2019 году этот показатель составлял 19,5 месяцев.

Самые крупные ипотечные кредиты оформляют в Москве (в среднем 5,3 млн руб.), Московской области (3,7 млн руб.), Санкт-Петербурге (3,3 млн руб.), а также на Сахалине (3,6 млн руб.). На первоначальный взнос жителям столицы приходится копить 23 месяца, а петербуржцам — 22.

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Дольше всего на ипотеку вынуждены откладывать на Северном Кавказе: например, в Дагестане на сбор стартового взноса по кредиту семьям требуется свыше трех лет. В 64 регионах России потенциальные заемщики способны накопить первоначальную сумму для ипотеки за 2–2,5 года.

За 2,5 года цены на жилье поднимутся так, что копить, пожалуй, еще 2,5 года придется.

А по соцсетям гуляет вот такая картинка:

По материалам «РБК».