⚡ Дистанционное обучение для учеников 6-11 классов продлили с 9 по 22 ноября

Дистанционное обучение в Москве для учащихся школ с 6 по 11 классы продлили на две недели, с 9 по 22 ноября.

Об этом написал в своем блоге мэр Москвы Собянин.

«Многие ребята хотят вернуться в классы. Это вполне понятно. Но в нынешней ситуации и на фоне того, что происходит вокруг нас и за рубежом, очевидно, что расслабляться рано. Поэтому дистанционное обучение для учащихся 6-11 классов будет продлено еще на две недели — с 9 по 22 ноября 2020 г.» — пишет мэр.

Причиной он указывает обострение ситуации по коронавирусу.

«В начале этой недели ситуация снова стала обостряться. Это видно по количеству вновь выявляемых больных и госпитализаций» — пишет мэр.

По материалам с сайта Собянина.