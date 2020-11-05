Минтранс создаст единую систему навигации на автодорогах

Министерство транспорта РФ планирует создать федеральную государственную информационную систему навигации на автодорогах (ФГИС НАД), следует из данных портала госзакупок.

Тендер на проведение научно-исследовательских работ на 48 млн рублей по новому проекту выиграло подведомственное Минтрансу ФГУП «ЗащитаИнфоТранс».

Министерство хочет объединить в единый контур подведомственные ему дорожные IT-сервисы, интегрировать их с постоянно обновляющимися картами автодорог и отслеживать перемещение транспорта с помощью ГЛОНАСС.

Предполагается, что разработка системы займет пять лет (с 2021 по 2027 годы).

Из документации также следует, что в правительстве находят неудовлетворительным состояние навигационных систем в России, поскольку для создания геоинформационных сервисов ведомства вынуждены собирать данные из различных источников, не всегда достоверных. ФГИС НАД позволит исключить дублирование данных, верифицировать реестры объектов транспортной инфраструктуры, постов органов внутренних дел и таможни, пограничных пунктов и др.

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Разработка системы направлена на снижение себестоимости транспортных услуг за счет улучшения логистики перевозок грузов и пассажиров; еще одна цель — снизить смертность при авариях за счет анализа безопасности движения на конкретных участках автомагистралей, рассказали «Коммерсанту» в пресс-службе Минтранса. Бесплатный доступ к системе получат компании, разрабатывающие навигационные карты и сервисы.