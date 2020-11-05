Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Минтранс создаст единую систему навигации на автодорогах

Министерство транспорта РФ планирует создать федеральную государственную информационную систему навигации на автодорогах (ФГИС НАД), следует из данных портала госзакупок.

Тендер на проведение научно-исследовательских работ на 48 млн рублей по новому проекту выиграло подведомственное Минтрансу ФГУП «ЗащитаИнфоТранс».

Министерство хочет объединить в единый контур подведомственные ему дорожные IT-сервисы, интегрировать их с постоянно обновляющимися картами автодорог и отслеживать перемещение транспорта с помощью ГЛОНАСС.

Предполагается, что разработка системы займет пять лет (с 2021 по 2027 годы).

Из документации также следует, что в правительстве находят неудовлетворительным состояние навигационных систем в России, поскольку для создания геоинформационных сервисов ведомства вынуждены собирать данные из различных источников, не всегда достоверных. ФГИС НАД позволит исключить дублирование данных, верифицировать реестры объектов транспортной инфраструктуры, постов органов внутренних дел и таможни, пограничных пунктов и др.

📌 Реклама

Разработка системы направлена на снижение себестоимости транспортных услуг за счет улучшения логистики перевозок грузов и пассажиров; еще одна цель — снизить смертность при авариях за счет анализа безопасности движения на конкретных участках автомагистралей, рассказали «Коммерсанту» в пресс-службе Минтранса. Бесплатный доступ к системе получат компании, разрабатывающие навигационные карты и сервисы.

⚡ Бух! Молния – самые краткие и быстрые бухновости
Подписаться

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама