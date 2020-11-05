Выдача ипотеки бьет рекорды

ВТБ и Райффайзенбанк в октябре продали в полтора раза больше ипотек в сравнении с аналогичным месяцем 2019 года.

Спрос на ипотечные кредиты банка впервые превысил рекордные значения марта этого года, передает ИА ТАСС.

В ВТБ прогнозируют, что объем продаж жилищных кредитов в России по итогам этого года вырастет примерно на четверть, до рекордных 3,6 трлн рублей, из которых около 900 млрд руб. придется на льготную ипотеку.

Ранее Банк России отмечал, что повышение темпов роста ипотечного кредитования может привести к росту цен на жилье. Это, в свою очередь, ограничит положительный эффект от снижения ипотечных ставок для доступности жилой недвижимости, считают в ЦБ.