Образовательный бизнес не смог воспользоваться пандемийной господдержкой

Около 70% предпринимателей, оказывающих услуги дополнительного образования не смогли воспользоваться господдержкой во время пандемии.

Кто-то не успели оформить образовательные лицензии, а кого-то отпугнула сложность процедуры получения льгот. К таким выводам пришел Райффайзенбанк в результате исследования, проведенного в конце октября.

Как пишет «Коммерсантъ», 75% опрошенных банком предпринимателей из этой сферы не воспользовались господдержкой (отсрочкой по налогам и обязательным платежам, льготными кредитами на оплату зарплаты сотрудникам под 2%, кредитными каникулами и т. д.), хотя у них основной ОКВЭД 85.41 «Образование дополнительное для детей и взрослых», который вошел в правительственный перечень пострадавших отраслей. Хуже ситуация только в финансовом консалтинге (92% ничего не получили из обещанного властями) и транспортных перевозках (83%).

19% опрошенных заявили о сложности процедуры;

12% респондентов посчиталь льготные условия невыгодными для себя;

26% опрошенных решили справляться собственными силами.

Этот кризис, в отличие от кризисов 2008 и 2014 годов сильно затронул образовательный бизнес. Из-за падения доходов населения и серьезным сокращением компаниями финансирования дополнительного образования своих сотрудников