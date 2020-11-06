Банки должны объяснять отказ в кредитных каникулах: законопроект

В Госдуму поступил законопроект № 1049782-7 с поправками в закон «О потребительском кредите (займе)».

Суть поправок — обязать банки при отказе в предоставлении кредитных каникул (отказе в изменении условий кредитного договора) объяснять причины такого отказа.

Автор проекта — депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Костенко.

Напомним, ранее ЦБ выпустил информационное письмо № ИН-06-59/93 от 28.05.2020, в котором рекомендовал кредитным организациям в случае принятия кредитором решения об отказе в удовлетворении обращения заемщика об изменении условий кредитного договора (договора займа) направлять заемщикам информацию о причинах такого отказа.

Однако это только рекомендация и банки не всегда придерживаются ее.

Без объяснения причин они отказывают заемщикам в каникулах. Хотя такая возможность для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, прописана в законе.

Как говорится в пояснительной записке к проекту, поправки необходимы, чтобы заемщики в случае не обоснования причин отказа могли обжаловать такое решение банка в суде, то есть осуществить защиту своих прав как потребителей финансовых услуг.