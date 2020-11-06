Россияне стали меньше запасаться продуктами на случай карантина

Россияне, несмотря на распространение инфекции, стали меньше покупать продукты «про запас» из «карантинного» набора.
ОФД «Такском», у которого доступ ко всем онлайн-кассам в стране, проанализировал покупки базовых продуктов питания с 1 по 28 октября в сравнении с аналогичным периодом в сентябре.
Продажи манки, геркулеса и гречки просели на 28–30%. Рис, макароны и соль россияне тоже покупали реже, но не настолько — на 3–5%. Продажи консервов уменьшились на 6%, а тушенки — на 2%. Выросли, но незначительно, покупки сахара — на 1%.Эксперты также проанализировали изменения в стоимости продуктов.
Цена манки упала на 13% (63 рубля за упаковку), геркулеса и гречки — на 1% (48 рублей и 62 рубля соответственно). Стоимость риса снизилась на 2% (82 рубля), цена макаронных изделий выросла на 2% (51 рубль), сахара — на 4% (41 рубль), соли — на 8% (37 рублей). Консервы подорожали на 10% (125 рублей), а тушенка стала дешевле на 2% (126 рублей).Ситуацию прокомментировал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.
«Это связано с тем, что у людей еще остались большие запасы продовольствия с тех пор, как они закупили его в первую волну пандемиию. На объемы продаж также повлияло падение трафика в торговых центрах: в столице в конце сентября оно составило до 20% по отношению к показателям прошлого года» — отметил Евтухов.По материалам «Известий».