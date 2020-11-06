Материнский капитал обещают индексировать каждый год

В следующем году материнский капитал проиндексируют. И каждый следующий год его размер будет повышаться.

Об этом сообщила замминистра труда Ольга Баталина.

«В следующем году размер материнского капитала будет проиндексирован, и в дальнейшем планируется его повышение каждый год», — сказала она на всероссийском форуме «Вместе ради детей! Ключевые программы партнерства».

Ранее пресс-служба Минтруда сообщала, что материнский капитал в 2021 году исходя из прогнозного уровня инфляции будет проиндексирован на 3,7%, его размер составит 483 882 рубля на первого ребенка и 639 432 рубля — на второго.

По материалам «ТАСС».