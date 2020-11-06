ВШЭ предложила повысить налоги на доходы богатых граждан и корпораций

Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) считают возможным повысить налоговое бремя на неинвестируемые высокие личные доходы граждан и на неинвестируемые свободные средства корпораций. Об этом говорится в заключении ВШЭ на проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

Экономисты предлагают установить уровень налога в 20–24% на доходы физических лиц свыше 12 млн и 24 млн рублей в год. Кроме того, эксперты предложили вернуться к ставке в 24% или даже 30% налога на прибыль.

Подобные изменения, по мнению экспертов, в налогообложении можно провести благодаря достигнутому уровню технологий налоговой службы и современной внешнеэкономической ситуации, которые существенно ограничивают возможность вывода средств российскими физическими и юридическими лицами из юрисдикции России.

Кроме того, в ВШЭ отмечают, что в ближайшие три года произойдет определенное смещение налоговой нагрузки с фонда оплаты труда на доходы рентного характера, акцизы, доходы, связанные с деофшоризацией экономики.

21 октября Госдума одобрила в первом чтении законопроект о повышении в России ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% для доходов, превышающих 5 млн рублей в год. При этом НДФЛ в размере 13% сохраняется для доходов от продажи недвижимого имущества и в случае его дарения.

По материалам ТАСС.