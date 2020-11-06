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Биткоин по отношению к рублю побил рекорд декабря 2017 года

Рыночный курс биткоина по отношению к рублю вновь обновил исторический максимум по сравнению с декабрем 2017 года.

В декабре 2017 года цена биткоина достигала $20 тысяч. Курс доллара тогда составлял примерно 59 рублей, один BTC стоил примерно 1,18 млн руб.

А в ночь с 5 по 6 ноября цена BTC поднималась до $15,8 тысяч. При текущем курсе доллара в 77,4 рубля, одна монета стоила 1,22 млн руб. Это на 3% выше декабрьского значения 2017 года.

Правда, чтобы обновить долларовый максимум, BTC требуется подорожать на 28%. А чтобы поднять ничем не обеспеченную валюту в цене, нужен новый ажиотаж.

По материалам «РБК».

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