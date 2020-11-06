Сбербанк сообщил, что система денежных переводов работает штатно

Не понимаю этой движухи вокруг МРОТ. Таких зарплат все равно...
Мне такая мысль даже в голову не приходила. Почему вообще на...
Ой, давайте радио снова дома повесим!
Ну, вот такой параметр корабль с алыми парусами, чем плохо т...
Сотрудники ничего не должны. Они имеют право перейти на ЭТК ...
У многих людей, вне зависимости от гендерных различий, голов...
Я ничего не выворачиваю. Вы оправдываете беспредел налоговик...
но только не с первым попавшимся. а всё-таки хотя бы с тем к...
Это почему вы вдруг позачеркивали?
@Над.К, неужели Вы хотели бы быть похожей на неё?
Добрый день. Подскажите, почему в калькуляторе в графе "...
Сразу возникает вопрос: как ремонт, пусть и капитальный, кот...
Надо бы схемку доработать. Не мастер рисовать блок схемы....
Ну вынесите на рассмотрение гражданскую инициативу, чтоб оши...
У наших соседей бух, ей 75 лет, такую светлую голову еще пои...
бред вы несете,я в далеком 1998 г. принимала дела у классног...
к чему эта философия, кто на что рассчитывал? Ошибка налплат...
За полгода просрочки со сдачей декларации ИП ведь не на орде...
Пожалуйста, пришлите свои контактные данные на sme_agent@ti...
Да ИПшнику ещё штраф будет за несвоевременную сдачу, а за ко...
Я не это сказала! Любите вы наизнанку слова выворачивать.Нал...
Приветствуем! Можете прислать ИНН компании о которой вы гово...
Зря вы так, мы серьезно относимся к своей работе и с нами уд...
Так, это одно и то же в данном контексте. Последствия в виде...
Я хочу быть просто счастливой. А зачем хотеть быть расчетлив...
я не о совести. я о последствиях.
Я читала Карамазовых в уже довольно взрослая, дети были. Чит...
Будьте добры, подскажите пожалуйста. С 2021 года все сотрудн...
Муки совести, да. О них речь в уконце концов, конечно! И о р...
был несколько другой вопросоказывается убить ненавистного те...
Как и у любого другого человека, который чувствует себя не н...
Ну, как это не знал? Знал и расспрашивал и видел ее на берег...
Т.е. половина детей в возрасте 3-7 лет живут в семьях с дохо...
Вот ПФР их и выберет. И внесет в СТД. О чем, собственно, и р...
Т.е. беспредел налоговой правомерен? Круто!
я вот наоборот с возрастом его еще более болезненней восприн...