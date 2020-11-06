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Сбербанк сообщил, что система денежных переводов работает штатно

Представитель пресс-службы Сбербанка сообщил, что в данный момент система переводов работает без сбоев.

«В настоящее время все переводы проводятся в штатном режиме» — сообщает пресс-служба банка.

На «Клерке» сегодня писали, что клиенты нескольких банков жалуются на сбои при переводе денег в «Сбербанк».

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