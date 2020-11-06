❗️ Власти Москвы призвали не передвигаться по городу без необходимости

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Nikamaka Огласите сразу весь список одобренных наказаний для бухгалте... Сенаторы одобрили закон о системе прослеживаемости товаров

Arhimed0 хорошо, переформулируем в том же смысле как Вы чуть выше выр... Что почитать бухгалтеру, кроме Налогового кодекса

Над.К Мне такая мысль даже в голову не приходила. Почему вообще на... Что почитать бухгалтеру, кроме Налогового кодекса

VikaV2193 Ну, вот такой параметр корабль с алыми парусами, чем плохо т... Что почитать бухгалтеру, кроме Налогового кодекса

Arhimed0 но только не с первым попавшимся. а всё-таки хотя бы с тем к... Что почитать бухгалтеру, кроме Налогового кодекса

Arhimed0 @Над.К, неужели Вы хотели бы быть похожей на неё? Что почитать бухгалтеру, кроме Налогового кодекса