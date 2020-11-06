❗️ Власти Москвы призвали не передвигаться по городу без необходимости

Столичные власти призвали «удаленщиков» не передвигаться по городу без необходимости как на общественном, так и на личном транспорте.
Начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.
«Эпидемиологическая ситуация в Москве развивается не лучшим образом, количество заболевших растёт... Хочу отметить, что работники, переведенные на удаленку, должны работать дома и без лишней необходимости не передвигаться по городу как на общественном, так и на личном транспорте», — сказал Данчиков.
По материалам «РИА Новости».