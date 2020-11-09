В случае заболевания коронавирусом нужно сообщить об этом работодателю

Руководители организаций, независимо от организационно-правовой формы собственности, обязаны обеспечить неукоснительное выполнение мер по предупреждению распространения COVID-19, установленных постановлениями Правительства и главного санитарного врача субъекта РФ.
Обо всех случаях выявления больного с COVID-19 необходимо незамедлительно сообщать в Управление Роспотребнадзора субъекта РФ.
Об этом напоминает отделение ФСС по Санкт-Петербургу.
Данные о выявленном случае заболевания и контактных лицах передаются в Роспотребнадзор.
Контактными являются не только родственники, проживающие с заболевшим, но и коллеги по работе. Поэтому заболевший гражданин должен сообщить о заболевании COVID-19 своему непосредственному начальнику.
Для контактных лиц по согласованию с работодателем возможен также вариант дистанционной работы. В этом случае оформление листка нетрудоспособности не требуется.