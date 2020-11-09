Для дипломов о высшем образовании предлагают ввести «срок годности»

Спецпредставитель президента по вопросам цифрового развития Дмитрий Песков предложил ввести для дипломов о высшем образовании ограниченный срок действия.

«Дипломы [в будущем] не могут быть замещены на профили компетенций, не могут быть замещены на портфолио. Они остаются, но они должны будут мигрировать в формат „диплом по требованию“, который показывает актуальное состояние ваших знаний и компетенций в настоящий момент. То есть это, вспоминая нашу дискуссию с Нассимом Талебом (экономистом и автором книги „Черный лебедь“), это дипломы с expiration date (англ. срок годности — прим. ТАСС), с некоторым заданным промежутком времени, когда он действителен», — сказал он.

Песков также добавил, что выдавать дипломы на всю жизнь — абсурд.

«Кто вам сказал, что он [выпускник] не забыл 95% того, что он там на самом деле изучил?» — добавил он.

Цитата по «ТАСС».

Действительно, можно же платную пересдачу и подтверждение квалификации сделать, скажем, каждые десять лет. А то скучно люди живут.

Вот только диплом реальное состояние знаний не всегда показывает. Скорее, способность к обучению.