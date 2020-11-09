Обнародован план обучения на «Клерке»: посмотрите, чему мы научим бухгалтеров

Стало больше возможностей повысить свой профуровень. Центр обучения «Клерка» расширяет линейку обучающего контента.
Смотрите, какие онлайн-курсы мы добавим в ноябре-декабре. ВСЕ курсы заточены специально под нашу аудиторию: бухгалтеров, кадровиков, предпринимателей.
№ п/п
Название обучающего курса
Срок выхода
1
Защита персональных данных: что нужно знать кадровику, бухгалтеру и директору
Ноябрь 2020
2
Прием и увольнение сотрудников: оформляем правильно
Ноябрь 2020
3
Валютные операции: как работать без штрафов
Декабрь 2020
4
Excel для бухгалтера
Декабрь 2020
5
Налоговая безопасность бизнеса: полный мануал от практиков
Январь 2021
6
Обособленные подразделения: справочник бухгалтера
Январь 2021
Еще у нас есть 16 онлайн-курсов. Смотрите список тут.По нескольким можно получить сертификат ИПБ России (посмотрите, какие именно) и закрыть годовые часы. Скоро еще по нескольким нашим курсам мы добавим возможность получить сертификат ИПБ.
То есть вы получите по нескольким нашим курсам сразу 2 сертификата.
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В Клерк.Премиум, кроме онлайн-курсов, еще 107 записей экспресс-семинаров (постоянно будут увеличиваться), несколько инструментов для бухгалтеров и отключение рекламы на klerk.ru, чтобы вы могли не отвлекаться на рекламные блоки, находясь на нашем портале. Оставляйте свои контакты ниже, менеджер свяжется, чтобы предоставить доступ с учетом 50% скидки на полгода бесплатно:
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- Выгодные корпоративные тарифы. Компании, которые заинтересованы в обучении своих сотрудников, получат дополнительную скидку;
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- Будет появляться обучающий контент других учебных центров.