Обнародован план обучения на «Клерке»: посмотрите, чему мы научим бухгалтеров

Стало больше возможностей повысить свой профуровень. Центр обучения «Клерка» расширяет линейку обучающего контента.

Смотрите, какие онлайн-курсы мы добавим в ноябре-декабре. ВСЕ курсы заточены специально под нашу аудиторию: бухгалтеров, кадровиков, предпринимателей.

№ п/п Название обучающего курса Срок выхода 1 Защита персональных данных: что нужно знать кадровику, бухгалтеру и директору Ноябрь 2020 2 Прием и увольнение сотрудников: оформляем правильно Ноябрь 2020 3 Валютные операции: как работать без штрафов Декабрь 2020 4 Excel для бухгалтера Декабрь 2020 5 Налоговая безопасность бизнеса: полный мануал от практиков Январь 2021 6 Обособленные подразделения: справочник бухгалтера Январь 2021

Еще у нас есть 16 онлайн-курсов. Смотрите список тут.По нескольким можно получить сертификат ИПБ России (посмотрите, какие именно) и закрыть годовые часы. Скоро еще по нескольким нашим курсам мы добавим возможность получить сертификат ИПБ.

То есть вы получите по нескольким нашим курсам сразу 2 сертификата.

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