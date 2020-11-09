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Обнародован план обучения на «Клерке»: посмотрите, чему мы научим бухгалтеров

Стало больше возможностей повысить свой профуровень. Центр обучения «Клерка» расширяет линейку обучающего контента.

Смотрите, какие онлайн-курсы мы добавим в ноябре-декабре. ВСЕ курсы заточены специально под нашу аудиторию: бухгалтеров, кадровиков, предпринимателей.

№ п/п

Название обучающего курса

Срок выхода

1

Защита персональных данных: что нужно знать кадровику, бухгалтеру и директору

Ноябрь 2020

2

Прием и увольнение сотрудников: оформляем правильно

Ноябрь 2020

3

Валютные операции: как работать без штрафов

Декабрь 2020

4

Excel для бухгалтера

Декабрь 2020

5

Налоговая безопасность бизнеса: полный мануал от практиков

Январь 2021

6

Обособленные подразделения: справочник бухгалтера

Январь 2021

 

Еще у нас есть 16 онлайн-курсов. Смотрите список тут.По нескольким можно получить сертификат ИПБ России (посмотрите, какие именно) и закрыть годовые часы. Скоро еще по нескольким нашим курсам мы добавим возможность получить сертификат ИПБ.

То есть вы получите по нескольким нашим курсам сразу 2 сертификата.

Как получить все эти курсы и возможность получать каждый месяц новые? Купите подписку  Клерк.Премимум. На нее сейчас 50 % скидка. Кроме курсов в нашем Премиуме еще куча всего полезного:

В Клерк.Премиум, кроме онлайн-курсов, еще 107 записей экспресс-семинаров (постоянно будут увеличиваться), несколько инструментов для бухгалтеров и отключение рекламы на klerk.ru, чтобы вы могли не отвлекаться на рекламные блоки, находясь на нашем портале. Оставляйте свои контакты ниже, менеджер свяжется, чтобы предоставить доступ с учетом 50% скидки на полгода бесплатно:

Что еще появится в Премиуме в ближайшее время:

  • Выгодные корпоративные тарифы. Компании, которые заинтересованы в обучении своих сотрудников, получат дополнительную скидку;
  • Сделаем крутые тесты для бухгалтеров, кадровиков и ИП;
  • Будет появляться обучающий контент других учебных центров.
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