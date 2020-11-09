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Глава Торгово-промышленной палаты предложил ввести ответственность за нелегальную торговлю в соцсетях

Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин направил письмо министру промышленности и торговли Денису Мантурову с предложением ввести административную ответственность за реализацию товаров в социальных сетях при отсутствии госрегистрации или специальной лицензии. Об этом говорится в письме руководителя палаты, посвященном развитию рынка электронной коммерции в России.

«Распространить действие статьи КоАП РФ „Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)" на граждан, осуществляющих продажу товаров, работ, услуг с использованием социальных сетей», — говорится в одном из его предложений, с которыми ознакомился ТАСС.

Согласно ст. 14.1 КоАП, осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или без государственной регистрации в качестве юридического лица предполагает штраф в размере от 500 до 2 тыс. рублей. Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), если оно обязательно, грозит штрафом от 2 тыс. до 2,5 тыс. для граждан, от 4 тыс. до 5 тыс. — для должностных лиц, от 40 тыс. до 50 тыс. рублей — для юридических лиц. При этом вся изготовленная продукция должна быть конфискована.

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Кроме того, Катырин просит «обеспечить создание механизма блокировки социальными сетями аккаунтов „серых“ продавцов товаров, работ, услуг при отсутствии верификации пользователя как физического лица и предпринимателя»

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