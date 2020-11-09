Глава Торгово-промышленной палаты предложил ввести ответственность за нелегальную торговлю в соцсетях

Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин направил письмо министру промышленности и торговли Денису Мантурову с предложением ввести административную ответственность за реализацию товаров в социальных сетях при отсутствии госрегистрации или специальной лицензии. Об этом говорится в письме руководителя палаты, посвященном развитию рынка электронной коммерции в России.

«Распространить действие статьи КоАП РФ „Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)" на граждан, осуществляющих продажу товаров, работ, услуг с использованием социальных сетей», — говорится в одном из его предложений, с которыми ознакомился ТАСС.

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Согласно ст. 14.1 КоАП, осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или без государственной регистрации в качестве юридического лица предполагает штраф в размере от 500 до 2 тыс. рублей. Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), если оно обязательно, грозит штрафом от 2 тыс. до 2,5 тыс. для граждан, от 4 тыс. до 5 тыс. — для должностных лиц, от 40 тыс. до 50 тыс. рублей — для юридических лиц. При этом вся изготовленная продукция должна быть конфискована.

Кроме того, Катырин просит «обеспечить создание механизма блокировки социальными сетями аккаунтов „серых“ продавцов товаров, работ, услуг при отсутствии верификации пользователя как физического лица и предпринимателя»