Мошенники за год обманули клиентов «Авито» и «Юла» на 1 млрд рублей

Мошенники заработали на клиентах популярных сайтов объявлений около 1 млрд рублей за последний год. Больше всего — на платформах «Авито» и «Юла».

К таким неутешительным цифрам пришли эксперты компании DLBI, пишет «Коммерсантъ».

Мошеннические трансакции были выявлены по картам 78 банков, 81% из них проходит через Сбербанк, выяснили в DLBI. Больше всего жертв мошенники нашли на Avito (62% по количеству и 54% по сумме трансакций) и «Юле» (22% и 23%).

Всего заработком на сайтах объявлений занимаются 13,1 тыс. мошенников. За последний год средний заработок каждого из них составил 28,2 тыс. руб., а организатора группировки — 1,8 млн руб. Средняя сумма одной трансакции — 5,9 тыс. руб., отмечается в исследовании.

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Суть мошеннической схемы в том, что мошенники связываются с жертвами в обход официального ресурса и предлагают завершить покупку путем перевода денег по фишинговой ссылке, отмечает руководитель блока DLP Infosecurity a Softline Company Анна Попова.

Возможны и другие схемы, указывает она. Например, продавец ссылается на технический сбой и присылает ссылку на оплату от «службы технической поддержки», при переходе по которой покупатель попадает на вредоносный ресурс.

Аналогичным образом мошенники могут перенаправить покупателя на поддельный сайт курьерской службы или проинформировать о том, что с товаром случилась форс-мажорная ситуация, поэтому для компенсации необходимо организовать возврат денежных средств, рассказывает она.