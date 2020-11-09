Предприятия торговли не должны искусственно сдерживать цены, считают в Минпромторге

Глава Минпромторга заявил, что предприятия торговли не будут и не должны искусственно сдерживать цены.

«Мы понимаем, что издержки бизнеса растут вследствие снижения курса рубля, дополнительных затрат на актиковидные меры, более надежную логистику и прочее. В этих условиях торговля не должна, да и не сможет искусственно сдерживать цены», — сказал он.

Вместе с тем, по словам министра, компании должны быть готовы к проверкам антимонопольных органов.

«Но нужно быть готовыми и с пониманием относиться, что ФАС всегда проверит обоснованность роста [цен]», — отметил он.

Он также добавил, что компаниям следует искать и задействовать резервы для сокращения издержек, в частности, он предложил участникам форума, среди которых представители крупнейших ретейл-компаний, обсудить возможности ограничения предельной планки эквайринговых комиссий в банках.

«Это больной вопрос, и нам очень важна объективная, консолидированная позиция бизнеса, чтобы вести предметный диалог на эту тему с финансовым сектором», — сказал он.

По материалам «ТАСС».