Правительство резко сократило квоты на временное проживание мигрантов

Премьер-министр Михаил Мишустин своим распоряжением установил квоту на выдачу 39 325 разрешений на временное проживание в России иностранцам и лицам без гражданства в 2021 году. Документ опубликован на официальном интернет-портале нормативных правовых актов.

Квоты по прежнему распределяются по регионам. Больше всего разрешений получили Московская область — 2500, Москва — 2000 и Петербург — 1200. Белгородская, Тульская, Ростовская области и Ставропольский край смогут принять по 1000 мигрантов.

По данным из открытых источников, в 2020 году была выделена квота на 60 270 разрешений, в 2019 — на 83 480, а в 2018 году — 90 360.

По материалам «Интерфакса».