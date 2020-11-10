Утвержден новый бухгалтерский стандарт для госсектора

Минфин утвердил новый федеральный стандарт бухучета для организаций госсектора «Сведения о показателях бухгалтерской (финансовой) отчетности по сегментам». Приказ от 29.09.2020 № 223н официально опубликован.
Стандарт устанавливает правила раскрытия сведений в составе годовой консолидированной бухгалтерской отчетности, формируемой Федеральным казначейством, финансовыми органами субъектов РФ и муниципальных образований, а также органами управления внебюджетными фондами и распорядителями бюджетных средств.
В данном случае под сегментами понимаются группы организаций, сведения по которым обособленно раскрываются в составе годовой консолидированной отчетности.
Новый стандарт будет применяться начинася с отчетности 2022 года.
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