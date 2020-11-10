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Утвержден новый бухгалтерский стандарт для госсектора

Минфин утвердил новый федеральный стандарт бухучета для организаций госсектора «Сведения о показателях бухгалтерской (финансовой) отчетности по сегментам». Приказ от 29.09.2020 № 223н официально опубликован.

Стандарт устанавливает правила раскрытия сведений в составе годовой консолидированной бухгалтерской отчетности, формируемой Федеральным казначейством, финансовыми органами субъектов РФ и муниципальных образований, а также органами управления внебюджетными фондами и распорядителями бюджетных средств.

В данном случае под сегментами понимаются группы организаций, сведения по которым обособленно раскрываются в составе годовой консолидированной отчетности.

Новый стандарт будет применяться начинася с отчетности 2022 года.

Все ФСБУ для госсектора можно найти в нашем справочнике

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