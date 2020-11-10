Что будут покупать в этом году на AliExpress? Интересное исследование

11 ноября, это дата, ставшая традиционной для распродаж на популярной коммерческой площадке AliExpress. А что будут покупать больше всего в этот день ажиотажа?

Комментирует Екатерина Донцова (Солягина), операционный директор партнерской сети ePN и кэшбэк-сервиса Backit.

За 10 лет AliExpress удалось превратить Распродажу 11.11 в одно из крупнейших ежегодных событий в сфере e-commerce. Распродажу ждут как партнерские сети и вебмастера, так и простые покупатели по всему миру. В этот период количество покупок в маркетплейсе превышает квартальные показатели и каждый год бьет рекорды по выручке. Мы оценили ежегодный прирост оборота, изучили статистику покупок и можем предположить, что будут покупать любители онлайн-шопинга в этом году и сколько они потратят.

Большие цифры

В 2019 всего за день распродажи Alibaba Group продала товаров на рекордные $38,3 млрд. Учитывая ежегодный прирост в 20-25% ожидаем, что на распродаже 2020 покупатели потратят порядка $40-45 млрд за весь период распродажи, включая разогрев. Какая часть этих денег будет потрачена россиянами? В России мало кто знает про китайский День холостяка, который отмечается 11 ноября, но многие любят приуроченную к нему распродажу. В прошлом году за время скидок россияне потратили 17,2 млрд рублей, по минимальным прогнозам с учетом роста в этом году сумма покупок превысит 20 млрд рублей.

По нашим оценкам партнёрский трафик составляет до 35% покупателей AliExpress. Покупатели видят в распродаже возможность выгодных покупок, а партнерские сети ― перспективы для заработка. Число покупок через ePN за 2 дня распродажи составляет 88% от среднемесячного показателя.

В прошлом году в День холостяка через партнерскую сеть ePN было совершено около 4 млн покупок, а сумма покупок составила рекордные 2,5 млрд рублей за 2 дня распродажи.

Что купят на распродаже в этом году?

По нашей статистике лидерами по числу покупок остаются смартфоны и аксессуары к ним. Большим спросом пользуются смартфоны Xiaomi и менее известных китайских брендов. Также часто покупают недорогие товары ― зарядные устройства, защитные стекла, чехлы. Очевидно, что в распродажу эти товары тоже будут востребованными ― их будут покупать для личных и коммерческих целей. Электроника с AliExpress в целом пользуется большим спросом ― в этом году в топе аккумуляторы и беспроводные наушники. Традиционно много будут заказывать из категорий товаров для дома и красоты. Как и в прошлую Распродажу 11.11, продавцам расходников для маникюра и других бьюти-услуг стоит запасти больше товаров.

Топ 5 популярных товаров этого месяца:

смартфон Xiaomi poco x3;

смартфон OUKITEL C21;

смартфон UMIDIGI A7 Pro;

смартфон Cubot Note 20 Pro;

портативный внешний аккумулятор ROMOSS Sense 8 + 30000 mAh.

Что нового в 2020?

Одно из главных отличий Распродажи 2020 ― это возвращение партнерского вознаграждения за неаффилиатные товары. Некоторые товары или магазины AliExpress не участвуют в партнерской программе, и долгое время партнерское вознаграждение за них не было предусмотрено. В этом году AliExpress возобновил выплаты за эту категорию, и у партнерских площадок появилась возможность выплачивать комиссию вебмастерам. Такие товары составляют около 19% от ассортимента маркетплейса, а значит, новые условия должны заметно положительно сказаться на доходе вебмастеров.

Лайки и лиды

10% трафика AliExpress приходит из соцсетей ― это лишь на 3% меньше, чем органика из поисковиков. Для вебмастеров-блогеров AliExpress с его огромным ассортиментом, доступными ценами и выгодной партнерской политикой стал настоящим открытием, и интерес к маркетплейсу не остывает уже долгие годы. Распродажа 11.11 ― идеальный повод, чтобы подогреть интерес пользователей. В среднем доход блогеров, работающих через ePN, в распродажу увеличивается в 5-6 раз.

Топовым вебмастерам удается заработать до $20 00 за распродажу.

Как показывает наша практика и обороты вебмастеров, скидки по-прежнему остаются стимулом для покупок. Именно тематика товаров со скидками остается любимой для пабликов и блогов. Далее по популярности идут блоги о моде, обзоры техники и гаджетов, идеи для дома и быта.

Вообще можно долго говорить о роли AliExpress в ecom-пространстве. Распродажа 11.11 ― это еще один пример того, как одно событие может притянуть к себе внимание и создать ажиотаж, который резонирует повсюду, от крупнейших партнерок до семейных разговоров за ужином. На 11.11 можно тратить и зарабатывать, и все, что для этого нужно ― умение видеть перспективы и надежное интернет-соединение. Остальное можно купить на AliExpress.