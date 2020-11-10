Оптимизм российского бизнеса упал до 11-летнего минимума

Оптимизм российского бизнеса упал до минимума 2009 года на волне роста заражений коронавирусной инфекцией.

К таким результатам пришла компания IHS Markit, пишут «РБК».

Компания рассчитывает оценку оптимизма российского бизнеса как разницу между долей компаний, которые планируют увеличение своего выпуска в ближайший год, и долей компаний, ожидающих спада.

В октябре 2020 года это сальдо составило всего 6% в пользу ожидающих роста, тогда как еще в июне значение показателя достигало 20% (опрос проводится три раза в год). Результат замера настроений российского бизнеса в октябре 2020 года стал самым низким за все время проведения исследований, то есть с октября 2009 года, отмечается в обзоре.

Из-за сохраняющейся экономической неопределенности, настроения частного бизнеса гораздо более мрачные, чем летом.

«Устойчивое воздействие пандемии COVID-19 на спрос и деловую активность в значительной степени повлияло на ожидания компаний в отношении объемов производства, занятости и инвестиций в предстоящий год», — констатировал экономист IHS Markit Шиан Джонс.

В итоге, производители готовы поднимать цены и отказываться от инвестиций.