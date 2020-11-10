⚡ В Москве вводят новые ограничения сразу на два месяца. Общепит, ночные клубы, бары ночью не работают, студентов на дистанционку

В Москве вводят новые ограничения с 13 ноября 2020 г., они будут действовать два месяца – до 15 января 2021 г.

Об этом пишет Собянин в своем блоге.

Студенты московских ВУЗов и колледжей переводятся на дистанционное обучение . Их транспортные карты заблокируют.

московских ВУЗов и колледжей переводятся на . Их транспортные карты заблокируют. Школьникам и студентам, переведенным на дистанционное обучение рекомендовано сидеть дома и свести к минимуму поездки по городу.

поездки по городу. В заведениях общественного питания (ресторанах, кафе, барах), а также в ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях запрещается обслуживание посетителей в ночное время – с 23.00 до 6.00 . Это не распространяется на доставку еды. Всем этим организациям предписано использовать систему чек-инов для входа посетителей.

посетителей в ночное время – . Это не распространяется на доставку еды. Всем этим организациям предписано использовать систему чек-инов для входа посетителей. Максимальное число посетителей в концертных залах, театрах и кинотеатрах — не более 25% от общей вместимости зала.

посетителей в концертных залах, театрах и кинотеатрах — от общей вместимости зала. Массовые спортивные мероприятия со зрителями — только по согласованию с Департаментом спорта и столичным Роспотребнадзором.

по согласованию с Департаментом спорта и столичным Роспотребнадзором. Временно приостанавливается проведение культурных, выставочных, просветительских, досуговых, развлекательных, зрелищных и аналогичных мероприятий с участием зрителей.

проведение культурных, выставочных, просветительских, досуговых, развлекательных, зрелищных и аналогичных мероприятий с участием зрителей. Временно приостанавливается работа детских лагерей дневного пребывания, детских развлекательных центров, детских комнат в ТРЦ, детских уголков в заведениях общепита и аналогичных мест развлечения и присмотра за детьми при условии, что они расположены в зданиях.

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Проведение развлекательных мероприятий для детей

Указ Мэра Москвы «О внесении изменения в Указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ» №107-УМ прикреплен во вложении.