Утвержден порядок оформления единых электронных виз

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил порядок оформления единых электронных виз, они начнут действовать с начала 2021 года.

Электронная виза будет оформляться на специально созданном сайте Министерства иностранных дел (МИД) или с помощью мобильного приложения. Получить ее можно для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок. При этом приглашений, брони в отеле или каких-либо других документов, подтверждающих цель путешествия, иностранному гражданину не потребуется. Достаточно будет заполнить анкету, загрузить личную фотографию и копию загранпаспорта, оплатить консульский сбор в размере $40 (детям до 6 лет - бесплатно) и дождаться уведомления.

Срок оформления займет не более четырех дней. Виза будет действовать в течение 60 дней с момента получения, но находиться по ней в России разрешается не более 16 суток. Продление этих сроков возможно в экстренных обстоятельствах по решению МИД. При пересечении границы с Россией иностранному гражданину необходимо будет предъявить распечатанное уведомление об оформлении электронной визы и загранпаспорт.

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Пилотный проект по введению электронной визы стартовал в 2017 году и имел ряд ограничений. Иностранные граждане могли пересечь границу по такому документу только через некоторые погранпункты в Дальневосточном федеральном округе, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Калининградской областях. Покидать пределы этих регионов они не могли. Теперь электронная виза будет действовать по всей России. Пересечь границу можно будет через пункты пропуска во многих регионах, а путешествовать - по всей стране.

По материалам ТАСС.