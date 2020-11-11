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⚡ В Санкт-Петербурге с 14 ноября вводятся новые ограничения

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление об очередных мерах по противодействию распространению в регионе коронавирусной инфекции.

С 14 ноября по 15 января:

1. Вводится ограничение на проведение в помещениях и на открытом воздухе любых мероприятий численностью более 50 человек. Мероприятия с численностью более 50 человек должны быть согласованы с органами власти.

2. В помещениях госучреждений приостанавливается оказание услуг, финансируемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, клубами, кружками, секциями и студиями независимо от возраста посещающих их лиц. Исключение — программы спортивной подготовки и образовательные программы.

3. Вводятся дополнительные требования к допуску посетителей в театры, иные организации исполнительских искусств, концертные залы и концертные площадки, кинотеатры. С 16 ноября посетители с входным билетом без указания зрительского места (например, с входом на танцпол) допускаться не будут. Вводится запрет на продажу таких билетов.

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Количество посетителей в зале может быть не более 50 % от числа зрительских мест. Исключение составляют мероприятия, на которые по состоянию на 11 ноября уже проданы билеты в большем количестве.

Устанавливается обязанность организаций и ИП с 16 ноября перевести работников старше 65 лет, а также работников, имеющих хронические заболевания, на дистанционный режим работы. Перечень хронических заболеваний установлен Комитетом по здравоохранению.

Исключение составляют педагогические работники, работники здравоохранения, транспорта, торговли, а также сотрудники, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организации. При этом работодатели должны обосновать критическую важность нахождения этих сотрудников на рабочем месте и направить указанную информацию вместе со списком телефонных номеров работников, не переведенных на дистанционный режим работы, в Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга.
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С 16 ноября в отношении граждан старше 65 лет и граждан, имеющих хронические заболевания, вводится режим самоизоляции. Исключение составляют работники указанных выше отраслей.

Самоизоляция должна обеспечиваться в местах проживания либо иных помещениях, в том числе жилых и садовых домах. При этом покидать место проживания разрешается для обращения за медицинской помощью и в случаях иной прямой угрозы их жизни и здоровью.

Также такие граждане могут посещать ближайшие магазины, выгуливать домашних животных, выносить мусор до ближайшего места накопления отходов, гулять и заниматься физической культурой и спортом.

Граждане старше 65 лет и граждане, имеющие хронические заболевания, вправе в установленном порядке оформить листок нетрудоспособности.

Для доставки продуктов питания гражданам старше 65 лет и гражданам, имеющие хронические заболевания, находящимся на самоизоляции, организована помощь волонтеров.

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Ознакомиться с Постановлением №904 от 11.11.2020 можно здесь.

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