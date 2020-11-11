Субсидии на профилактику коронавируса просят продлить

«Опора России» в письме к вице-премьеру Белоусову просит продлить до конца этого года субсидии для МСП и соцориентированных НКО на профилактику COVID-19.

Объединение напоминает, что в бюджете есть неизрасходаванные 9 млрд на эти цели.

«В бюджете остались неизрасходованные средства (около 9 млрд руб.) на цели компенсации затрат бизнеса на мероприятия по профилактике новой коронавирусной инфекции, которые могут позволить снизить скорость ее распространения на территории России», — говорится в письме.

По мнению главы «Опоры России» Александра Калинина, это решение, если оно будет принято, «может стать значимой мерой поддержки, стимулирующей неукоснительное соблюдение санитарных требований».

По материалам «ТАСС».