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Корпоративы пока не запрещают, но за нарушение санитарных норм — оштрафуют

За несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм на корпоративах компании будут штрафовать.

Об этом пишет канал «Оперштаб».

На вопрос «Предусмотрены ли штрафы для организаций, которые проведут корпоратив для сотрудников?» ответ пишут следующий:

«В случае, если при проведении корпоративных мероприятий будут нарушены текущие санитарно-эпидемиологические ограничения, заведение, где проводится корпоратив, будет оштрафовано. Также за несоблюдение мер могут быть оштрафованы участники мероприятия».

Сами корпоративы пока не запрещали.

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