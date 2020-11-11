Корпоративы пока не запрещают, но за нарушение санитарных норм — оштрафуют

За несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм на корпоративах компании будут штрафовать.
Об этом пишет канал «Оперштаб».
На вопрос «Предусмотрены ли штрафы для организаций, которые проведут корпоратив для сотрудников?» ответ пишут следующий:
«В случае, если при проведении корпоративных мероприятий будут нарушены текущие санитарно-эпидемиологические ограничения, заведение, где проводится корпоратив, будет оштрафовано. Также за несоблюдение мер могут быть оштрафованы участники мероприятия».
Сами корпоративы пока не запрещали.