Московский мэр рассказал, в течение какого времени будут вводиться новые ограничения

Собянин сообщил, что новые ограничениря для Москвы будут вводиться через 2-3 недели после последних ограничений.
«Проживем неделю, две-три, посмотрим. Возможно, что ситуация стабилизируется. Надеемся. Хотя ситуация в Европе не внушает оптимизма, но тем не менее. И исходя уже из той ситуации, которую мы получим через две-три недели, [будем] принимать уже какие-то решения», — сказал мэр, выступая на форуме «Сильные идеи для нового времени».
В этой связи он заметил, что в любом случае решения должны в минимальной степени, насколько это возможно, касаться ограничений в отношении экономики и бизнеса.
«Еще раз говорю, эти решения минимально должны касаться ограничений экономики и бизнеса, насколько это возможно, чтобы с другой стороны гарантированно обеспечить медицинскую помощь населению», — отметил Собянин.
По материалам «ТАСС».