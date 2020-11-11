Московский мэр рассказал, в течение какого времени будут вводиться новые ограничения

ло8 на ЕНВД я платила 5000 на ПСН 21000....вот и вся причина В патентную систему налогообложения внесли революционные изм...

Над.К Да, в Лен. области как раз на каждую точку, если у вас розни... В патентную систему налогообложения внесли революционные изм...

Над.К Так при ПСН и раньше была условная доходность. А различия на... В патентную систему налогообложения внесли революционные изм...

ло8 регион Ленинградская область дак там на вид деятельности или... В патентную систему налогообложения внесли революционные изм...

Лион И чем теперь ПСН для ИП отличается от ЕНВД? И там и там усло... В патентную систему налогообложения внесли революционные изм...

Svetyshka Написано и в прямо очень заумно. Я несколько раз пыталась въ... Госдума приняла закон о ставке НДФЛ 15%