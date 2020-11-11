Предельный возраст для молодежи хотят поднять до 35 лет. Законопроект принят в первом чтении

Госдума в первом чтении приняла поправки в закон о молодежной политике. Предельный возраст для молодежи хотят поднять до 35 лет.

К молодежи предлагают относить молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет.

«Увеличение возраста до 35 лет позволит молодым людям воспользоваться мерами государственной поддержки (например, получение гранта по результатам всероссийского конкурса молодежных проектов)», — сказано в пояснительной записке.

Ну да, пенсионный возраст же подняли, нужно как-то разрыв заполнить.

По материалам с сайта ГД.