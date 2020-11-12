Временные правила работы для вахтовиков продлят до конца 2021 года

На федеральном портале опубликован проект поправок в Постановление Правительства №601 от 28.04.2020, которое регламентирует временные правила работы вахтовым методом.

Напомним, временный порядок устанавливает, что прежде чем отправить людей на вахту, они должны пройти карантин в обсервации. Период карантина должен оплачиваться не ниже дневной тарифной ставки за день работы.

В исключительных случаях максимальную продолжительность вахты можно увеличивать до 6 месяцев по согласованию с работником.

Смены должны составлять не более 12 часов, перерывы между ними - не менее 12 часов. Еженедельно должен даваться хотя бы 1 выходной.

Работникам, у которых закончился межвахтовый отдых и которые не привлекаются к работе из-за пандемии, выплачиваются не менее 2/3 оклада.

Эти правила действуют до конца 2020 года. Минтруд разработал поправки, продляющие действие этих норм на весь следующий год. Действие временных правил закончится 31 декабря 2021 года.