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Московские и Петербургские вузы переводят на дистанционку

Минобрнауки переводит подведомственные вузы Москвы и Санкт-Петербурга на дистанционное обучение до 6 февраля.

«В период с 13 ноября 2020 года по 6 февраля 2021 года приказываю: руководителям находящихся в ведении министерства науки и высшего образования РФ образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории г. Москвы и г. Санкт-Петербурга, обеспечить переход на реализацию образовательных программ с применением исключительно электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», — говорится в документе.

В региональных вузах рекомендовано поступать в соответтсвии с распоряжениями территориальных Роспотребнадзоров.

Также рекомендована социальная поддержка студентов.

Приказ Минобра опубликован в Телеграм-канале ведомства.

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