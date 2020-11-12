Московские и Петербургские вузы переводят на дистанционку

Минобрнауки переводит подведомственные вузы Москвы и Санкт-Петербурга на дистанционное обучение до 6 февраля.

«В период с 13 ноября 2020 года по 6 февраля 2021 года приказываю: руководителям находящихся в ведении министерства науки и высшего образования РФ образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории г. Москвы и г. Санкт-Петербурга, обеспечить переход на реализацию образовательных программ с применением исключительно электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», — говорится в документе.