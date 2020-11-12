Не более 5 человек на свадебную церемонию. А шесть нельзя было?!

Москвовские ЗАГСы ограничили число до пяти человек на свадебных церемониях. В целях противодействия распространению коронавируса.

Об этом сообщила и.о. начальника Управления ЗАГС Светлана Уханёва.

«Эпидемиологическая обстановка в Москве остается нестабильной. Мы рекомендуем молодоженам перенести дату регистрации брака на более благоприятный период. И в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Москве начнут действовать ограничения по количеству гостей на торжественных церемониях заключения брака. В зале торжественной регистрации могут присутствовать не более семи человек, включая молодоженов, с условием обязательного использования средств индивидуальной защиты – масок и перчаток, а также с соблюдением социальной дистанции», – рассказала Светлана Уханёва, и.о. начальника Управления ЗАГС Москвы.

На бракосочетании молодожены могут находиться без масок, однако во время ожидания и проверки документов им необходимо использовать средства индивидуальной защиты.

Если с каждой стороны двое родителей и свидетель — всего шесть гостей, если по-минимуму. Почему пять-то пускают?!

По материалам с mos.ru.