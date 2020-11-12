Новые формы по регистрации компании вступают в силу с 25 ноября. Старые можно подавать по 24-е включительно

Новые формы по регистрации компаний вступают в силу с 25 ноября. Вместе с ними обновят и программное обеспечение по их заполнению.

Сегодня прошел вебинар от «Такском» с представителем ФНС, а именно руководителем отдела по регистрации налогоплательщиков Кузьмичев Денис. Приведем часть презентации.

Уже не раз обсуждали — разрешена двусторонняя печать как форм, так и других документов.

Вот что в основном поменяется в новых формах:

Нововведение — в адресных сведениях. Указывать будут только адрес юрлица, его место нахождения, адрес места жительства ИП. Адреса директора или учредителей указываться новыми формами не будут. Адреса вносятся в соответствии с их написанием в Государственном адресном реестре.

Заодно было показано, как изменится заполнение адресных данных на сайте ФНС, при подаче заявления на регистрацию через него. Писать можно будет просто одной строкой, а функционал сайта сам распределит, какие адресные элементы куда вписывать.

Еще одно нововведение — ряд сведений в ЕГРЮЛ можно закрыть для доступа третьих лиц. По словам спикера, для этого с вободной письменной форме нужно будет заполнить отдельный лист в форме.

Упомянули и знаменитые 36 типовых уставов. С новыми формами появится и возможность их использования.

Пообещали к концу этого года поменять функционал на сайте ФНС по регистрации.

А еще обещают новую версию ППДГР с дружественным интерфейсом и удобством заполнения.

А напоследок приведем образец заполнения сведений об адресе в новых формах, которыми поделился один из слушателей вебинара.

Формы совершенно точно вступают в силу с 25 ноября, старые можно подавать до 24 ноября включительно.