Профсоюзы пожаловались Путину на то, что правительство не собирается возвращать индексацию работающим пенсионерам

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) обратилась к президенту РФ Владимиру Путину из-за отсутствия решений по возобновлению индексации пенсий работающим пенсионерам.

Минтруд все еще не готовит изменения в законодательство в части возобновления индексации, говорится в письме ФНПР.

Более того, в ответ на очередное обращение ФНПР, Минтруд сообщил, что не предусматривает изменений действующего законодательства в части индексаций пенсий работающим пенсионерам.

Финансовый блок в Правительстве так же против возобновления индексации пенсий и ссылается на индексацию зарплаты работающим пенсионерам.

ФНПР напоминает, что в Конституции РФ указано, что пенсия индексируется не реже одного раза в год и нет разделения на работающих и не работающих пенсионеров.

Президент 6 октября 2020 года дал поручение правительству РФ изучить вопрос возобновления индексации пенсий работающим пенсионерам.