Субъектов МСП для статистической отчетности будут определять по особым правилам

В закон о малом и среднем предпринимательстве хотят внести изменения из-за проблем отнесения к МСП респондентов статистического учета.

Дело в том, что реестр МСП формируется в середине года (а по новым правилам еще может и ежемесячно меняться), а Росстат определяет список респондентов по той или иной форме отчетности с учетом этого реестра.

И получается, что часть года организация или ИП могут быть не МСП, а потом их включают в реестр. Или наоборот - было предприятие малым, а потом его исключили.

Поэтому Минэкономразвития подготовило законопроект, согласно которому устанавливается срок применения сведений, внесенных в Реестр – с 1 января следующего года после года включения хозяйствующего субъекта в Реестр. Если же респондента исключили из реестра, он будет считаться субъектом МСП до конца календарного года.

Проект опубликован на портале будущих проектов НПА.