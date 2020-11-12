В Москве в новогоднюю ночь гулять будет можно. Но не массово

Собянин объяснил, можно ли в Москве будет гулять в новогоднюю ночь. С учетом того, что массовые новогодние гуляния в городе запретили.

«В Новый год это, конечно, неприятно, когда есть какие то ограничения, но все-таки в первую очередь мы должны заботиться о жизни и здоровье людей», — сказал мэр в эфире телеканала «Россия-24».

Он пояснил, что в период, когда ежедневно умирают десятки человек, власти не могут принимать решение о проведении каких-то крупных культурно-массовых мероприятий.

Между тем, напомнив о том, что Новый год — это, прежде всего, семейный праздник, Собянин призвал встречать его дома в семейном кругу.

«Это семейный праздник, тем более если большая семья, то надо праздновать дома», — отметил мэр.

Он подчеркнул, что «никто не запрещает ходить по улицам и гулять в новогоднюю ночь».

«Но можете себе представить, если мы в этот непростой период устроим рождественские ярмарки, новогодние елки с огромным количеством детей, родителей, такой вот пир во время чумы?» — сказал Собянин.

Интересно, а проверять соблюдение масочно-перчаточного режима и социальной дистанции в новогоднюю ночь кто-то будет?

По материалам «ТАСС».