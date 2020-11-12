Осенних каникул у московских школьников не будет. Они были в октябре

Московские школьники на следующие каникулы отправятся уже зимой. В ноябре каникул не будет, так как они уже прошли в октябре.

Об этом сообщил столичный Департамент образования и науки.

«В связи с эпидемиологической обстановкой осенние каникулы во всех московских школах были организованы в период с 5 октября по 18 октября, в том числе в школах, в которых обучение строится по триместровой системе. После осенних каникул следуют зимние», — сообщили в департаменте, отвечая на вопрос, будут ли в школах каникулы в ноябре.

В данный момент очно учатся только ученики с 1 по 5 классы. Ученики с 6 по 11 классы сидят на дистанционном обучении до 22 ноября.

По материалам «РИА Новости».