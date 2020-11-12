Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

В Москве рекомендуют сетям общественного питания, фудкортам и магазинам сделать доступ для посетителей по QR-коду

Столичным магазинам, фудкортам и сетям быстрого питания рекомендовали подключиться к системе чекинов для посетителей.

Об этом рассказал руководитель Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Требования по обязательной установке системы чекинов в кафе и ресторанах нет. Но тем не менее мы видим, как рестораторы активно подключаются к системе. Мы также рекомендуем установить QR-коды магазинам, на фудкортах в торговых центрах, сетям быстрого питания и другим заведениям общественного питания», — сообщил Немерюк.

По его словам, так как мера носит только рекомендательных характер, то никаких штрафных санкций не предусмотрено.

«Но я хотел бы отметить, что соблюдение всех мер, предусмотренных указом мэра, позволит не вводить более жёсткие ограничения в городе», — добавил он.

По материалам «РИА Новости».

📌 Реклама
⚡ Бух! Молния – самые краткие и быстрые бухновости
Подписаться

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама