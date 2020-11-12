Дистанционное обучение для московских школьников, скорее всего, продлят на следующей неделе

Решение о продлении дистанционного обучения для московских школьников будут принимать на следующей неделе. Скорее всего — продлят.

Об этом рассказал Собянин.

«Дети в основном болеют бессимптомно, тем не менее они вполне способны передать инфекцию своим родителям, бабушкам, дедушкам. Поэтому мы и ввели для старших классов дистанционный режим обучения. На следующей неделе примем решение, продлять или не продлять дистанционное обучение школьников, исходя из эпидситуации. Но с большой вероятностью можно сказать, что этом режим будет продлен», — сказал мэр.

Для младших классов родители могут решить, отправлять детей на дистанционку или нет.

«Учащихся младших классов оставить одних дома практически невозможно, а родители работают. Поэтому мы все-таки решили, что младшие классы будут учиться в прежнем режиме. Но у родителей есть возможность выбора. Если родители какого-то класса на своем собрании проголосуют, что их класс переходит на дистанционку, мы такую работу обеспечим. Но для этого нужно решение родителей всего класса. Такие прецеденты у нас есть», — добавил Собянин.

По статистике в младших классах заболеваемость ниже, сказал градоначальник.

По материалам mos.ru.