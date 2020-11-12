Руководство ФНС довольно работой службы во время пандемии

На Общественном совете при ФНС обсудили работу налоговиков во время пандемии. Руководство налоговой службы осталось довольным своей работой, судя по сообщению пресс-службы ведомства.

«Цифровые технологии, которые использует ФНС России в своей работе, в период пандемии позволили нам быстро перестроиться. Основная часть налоговых услуг перешла в онлайн, а данные, которыми оперирует Служба, обеспечили предоставление адресных мер поддержки гражданам и бизнесу без лишних барьеров. Таким образом, стратегия применения технологий в этом году показала, насколько правильно был выбран вектор», — заявил глава ФНС Даниил Егоров.

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В кратчайшие сроки была создана система выплат субсидий компаниям в пострадавших отраслях, рассказал он. Для выдачи льготных кредитов реализована блокчейн-платформа ФНС, которая позволила быстро проверять заявления от налогоплательщиков и передавать данные в банки. Заявки на выдачу беспроцентных кредитов для выплаты заработной платы одобрялись в течение дня в автоматическом режиме.

Заместитель руководителя ФНС Дмитрий Вольвач рассказал о востребованности нового ресурса — ГИР БО (Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности). С начала его работы пользователи скачали бухгалтерскую отчетность 146 тысяч раз, 50 компаний, специализирующихся в сфере экономической и финансовой аналитики, оформили абонентский доступ к ресурсу через API. ГИР БО очень понравился членам Общественного совета.

Начальник Управления регистрации и учета налогоплательщиков Денис Кузьмичев рассказал о создании Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства — получателей поддержки. Этот реестр создаст единый механизм публичности и прозрачности. С его помощью можно получить мгновенную информацию об оказанных мерах поддержки, а также кем и когда она была оказана и какие результаты принесла.