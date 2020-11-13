Массовых учредителей можно найти в «Прозрачном бизнесе»

Реестр компаний, имеющих признаки «массовый руководитель» и «массовый учредитель», не ведется. Об этом сообщает Минфин в письме № 03-12-13/91957 от 22.10.2020.

Сведения о государственной регистрации юрлиц размещаются на официальном сайте ФНС в разделе «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП» сервиса «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента».

В частности, в состав таких сведений входят сведения об учредителях (участниках) юрлица.

Также на сайте ФНС размещен сервис «Прозрачный бизнес», раздел «Участие в нескольких ЮЛ» которого формируется автоматически на основании сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ.

Ввиду того что участие лица в нескольких юрлицах само по себе не свидетельствует о нарушении требований законодательства, размещаемые в разделе «Участие в нескольких ЮЛ» сервиса «Прозрачный бизнес» сведения рекомендуется исследовать для оценки рисков при выборе контрагентов одновременно со следующими признаками: