Массовых учредителей можно найти в «Прозрачном бизнесе»

Реестр компаний, имеющих признаки «массовый руководитель» и «массовый учредитель», не ведется. Об этом сообщает Минфин в письме № 03-12-13/91957 от 22.10.2020.
Сведения о государственной регистрации юрлиц размещаются на официальном сайте ФНС в разделе «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП» сервиса «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента».
В частности, в состав таких сведений входят сведения об учредителях (участниках) юрлица.
Также на сайте ФНС размещен сервис «Прозрачный бизнес», раздел «Участие в нескольких ЮЛ» которого формируется автоматически на основании сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ.
Ввиду того что участие лица в нескольких юрлицах само по себе не свидетельствует о нарушении требований законодательства, размещаемые в разделе «Участие в нескольких ЮЛ» сервиса «Прозрачный бизнес» сведения рекомендуется исследовать для оценки рисков при выборе контрагентов одновременно со следующими признаками:
- отсутствие документального подтверждения полномочий руководителя компании-контрагента (его представителя), копий документа, удостоверяющего его личность;
- отсутствие информации о фактическом месте нахождения контрагента, производственных и (или) торговых площадей;
- отсутствие очевидных свидетельств возможности реального выполнения контрагентом условий договора;
- наличие обоснованных сомнений в возможности реального выполнения контрагентом условий договора с учетом времени, необходимого на доставку или производство товара, выполнение работ или оказание услуг.